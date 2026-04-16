高速道路で“渋滞”を作る「右車線から絶対どかないマン」に非難殺到！2026年も4月も中盤となり、いよいよ待ちに待ったゴールデンウィークが迫ってきました。今年の大型連休も、帰省や行楽のためにマイカーで高速道路を利用し、遠方へドライブに出かける計画を立てている方は多いでしょう。【画像】「ええぇぇ！？」 これが「覆面パトカーの見分け方」です！（37枚）連休中の高速道路といえば激しい交通渋滞が悩みの種ですが