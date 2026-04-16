Image: Raymond Wong / Gizmodo US 去年の秋に発売されたBose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）。今月発売されたばかりのAppleのAirPods Max 2。どちらもANCワイヤレスヘッドホンであり、どちらも第2世代。どちらもバッチバチのギッチギチのガッチガチに音とANCがいい史上最高峰ヘッドホンであります。…どっちの方がいいのかな。買うならどっちかな。米Gizmodo編集部が比較してみ