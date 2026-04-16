過去を振り返るのは禁物だ。それでも、古橋亨梧の移籍は選手とセルティックの双方にとって良い結果につながらなかったとの見方は少なくない。2021年夏、アンジェ・ポステコグルーに引き抜かれ、ヴィッセル神戸からセルティックに移籍した古橋は、加入当初からゴールを量産。すぐにグラスゴーのアイドルとなった。昨季途中に退団するまで、小柄なエースは３シーズン半で165試合に出場し、85得点をマーク。宿敵レンジャーズと