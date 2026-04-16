俳優の高橋克典（61）が、自宅のキッチンで妻と作った手料理を公開し、反響が寄せられている。【映像】息子との2ショット&自宅で妻と作った手料理（複数カット）2004年に当時モデルとして活動していた15歳年下のハンナと結婚した高橋。ブログでは、17歳の息子と2人で浅草の焼肉店に行った親子ショットや、“8分で作ってくれた”という舞台稽古に持っていった愛妻弁当など、仲むつまじい家族の様子を発信してきた。15歳年下