女優で声優の戸田恵子が15日に自身のアメブロを更新。愛用しているリカバリーパジャマの買い替え時期について悩みを明かした。【映像】榊原郁恵、広々とした自宅を公開「五月人形出しました」この日、戸田は、エステへ行ったことを明かすも「寝不足で朝から撮影／ヒール履いてたので、エステの最中に足が攣る！極楽の時間に最悪だ。とほほ」とハプニングを告白。続けて「『刑事、ふりだしに戻る』ナレーションのリテイクに」と