16日午前8時20分ごろ、愛知県稲沢市儀長1丁目の下水道施設「日光川上流浄化センター」の職員から「未熟児がごみを除去するフィルターにひっかかっており、引き上げた」と110番があった。駆け付けた稲沢署員が乳児の遺体を確認。署によると、性別不明で身長約20センチ。目立った外傷はないという。事件、事故の両面で身元や詳しい経緯を調べる。センターは生活排水などを浄化する施設。複数の作業員でごみを取り除いていた際に