東都大学野球春季リーグは16日、神宮球場で第2週の3回戦1試合が行われ、国学院大が10季ぶりに1部復帰した立正大に3―1で競り勝ち、2勝1敗で勝ち点2とした。国学院大は二回に佐藤大が勝ち越し本塁打を放ち、七回にも加点。藤本が完投で3勝目を挙げた。立正大は一回に1点を先取したが追加点を奪えなかった。