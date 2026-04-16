Mike Andronico/CNN Underscored（CNN）「Nothing Phone (4a) Pro」は、久しぶりに本当に驚かされたスマートフォンだ。ユニークなかっこよさと、わずか499ドル（日本では税込7万9800円）という価格の両面でそう感じた。サムスンとグーグルの対抗馬として台頭するこのブランドの最新作は、透明パーツとLEDグラフィックという独自のデザイン言語をさらに押し進めており、友人から「それ何？」と言われること間違いなしだ。しかし、こ