せっかくのファンサービスが乱闘騒動を巻き起こしてしまった。「ニューヨークポスト」紙は１５日（日本時間１６日）、「パドレスファンがペトコ・パークで珍しい景品を巡って乱闘」との記事を配信した。パドレスはこの日のマリナーズ戦で、春季キャンプ中に新任のスタメン監督が着用し話題となった球団ダウンベストを４万枚無料配布した。試合開始前から長蛇の列ができたが、配布の際にアクシデントが起こった。自分に合うサ