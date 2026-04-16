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アジア株豪州株下落、主要中銀足踏みも豪中銀だけが利上げに前向き 東京時間14:07現在 香港ハンセン指数 26261.00（+313.68+1.21%） 中国上海総合指数 4041.10（+14.30+0.35%） 台湾加権指数 37010.38（+288.24+0.78%） 韓国総合株価指数 6180.70（+89.31+1.47%） 豪ＡＳＸ２００指数 8940.50（-38.19-0.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78371.44（+260.20+0.33%） アジア株は