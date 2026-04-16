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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 雇用統計（3月）10:30 結果1.79万人 予想2.00万人前回4.97万人（4.89万人から修正）（雇用者数) 結果4.3% 予想4.3%前回4.3%（失業率) 【中国】 実質 GDP（第1四半期）11:00 結果5.0% 予想4.8%前回4.5%（前年比) 小売売上高（3月）11:00 結果1.7% 予想2.4%前回N/A（前年比) 鉱工業生産指数（3月）11:00 結果