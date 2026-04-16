◇ナ・リーグドジャース8―2メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に打者としてのスタメンは外れ、先発投手として出場。エンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）アスレチックス戦以来、5年ぶりの投手専念での出場で6回2安打1失点、毎回の2桁10三振を奪う好投で今季2勝目を挙げた。大谷の“代役”として「7番・DH」に入ったダルトン・ラッシング捕