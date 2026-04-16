福岡市教育委員会は１５日、市立中学校・特別支援学校の給食で試行的に月１回、牛乳の代わりにお茶を出す取り組みを始めた。お茶に親しむ習慣や郷土料理など和食と合う飲み物を提供する食育の観点からの試みで、小学校も６月に開始する。児童・生徒へのアンケートなどを行い、１年間の試行期間を経た上で、今後本格実施につなげたい考えだ。（原聖悟）今回提供されたのは九州産の緑茶パック（２００ミリ・リットル入り）。初日