人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）が「ステキなお父さんになれますように」とつづった、ほほえましい親子ショットを公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“リアル美少女お父さん”娘2人との仲むつまじい親子ショットモデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことが