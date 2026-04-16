「ドジャース−メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースが４発８得点で快勝し、ＭＬＢ最速で２桁貯金「１０」に到達した。この日は大谷が死球の影響で投手専念出場となった。高い出塁率を誇るリードオフマンを欠く中で１番・タッカー、ＤＨにはラッシングを入れた。それでも選手層の厚さを感じさせた。二回にキム・ヘソンが右翼へ先制２ランを放つと、六回にはＴ・ヘルナンデスが右翼へ貴重な追加点となる４号ソロ。さ