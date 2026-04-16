テレビプロデューサー佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める15日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。知らない番号からの連絡を明かした。佐久間氏は「知らない番号から電話があって、福田（放送作家）が『知らない番号じゃないですか』って言ってて、“俺予感するから”って（言って）。出たの。固定電話だったんだけど。『もしもし佐久間さんですか？』って。ある人気飲食店