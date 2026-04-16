かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。4月15日（水）の同番組では、インターナショナル・スクール出身の芸人が圧巻すぎる英会話を披露する場面があった。【映像】“帰国子女”に扮した人気芸人、外国人への流暢な英語に「かっけぇ！」 一同も圧倒され「これをやりたかった…」今回の企画は、好評の「とにかくイイ女になりたいねん」第3弾。コントなどのネタで笑いを取