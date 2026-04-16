阪神は2軍本拠地のSGLで開催する5月4日からのファーム・リーグ広島3連戦で「こどもまつり」を開催する。甲子園でも恒例の選手名の「ひらがな掲出」や、小学生以下の内野エリア入場者に「コラッキー学習帳」先着プレゼントを実施。トラッキー・キー太も甲子園からかけつける。また、球場外でもSGL初のフードイベント「からあげ祭」を開催し、ロボットプログラミング体験や恐竜化石の展示などのブースも出展する。