小泉進次郎防衛相は16日の衆院本会議で、陸上自衛官による自民党大会での国歌歌唱を巡り「幹部への報告や関係部署の情報共有について反省すべき点があった」と述べた。一方で自衛隊法には違反しないとの認識を重ねて強調した。