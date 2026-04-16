女優で歌手の大竹しのぶ（68）が15日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」に出演。舞台衣装合わせについて「めっちゃ気持ちが“哀”」ともらす場面があった。5月6日に開幕する主演ミュージカル「GYPSY」の公演を控え、けいこを重ねている大竹。「今週の喜怒哀楽」のコーナーで「哀」を取り上げ、「『哀』ってほどでもないんですけど、3年前にこれはやりまして、明後日17日に“魔の衣装合わせ”があるん