世帯年収が増えたと答えた人が5年連続で増加しました。明治安田生命保険によりますと、去年と比べて「世帯収入が増えた」と回答した人の割合は28.4％で、3.1ポイント上昇しました。賃上げで給料があがったことを理由にあげる人が6割以上（62.9％）にのぼりました。増えた分の使い道は、「生活費の補填」が71.3％とトップで、次いで「貯蓄」（64.8％）となっていて、物価高やイラン情勢への不安による家計の防衛意識の高まりがみて