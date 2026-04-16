バンダイスピリッツは、『崩壊：スターレイル』より「S.H.Figuarts サム -Spring Missive-」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年4月17日(金)16時より予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「S.H.Figuarts サム -Spring Missive-」(13,200円)『崩壊：スターレイル』より「サム -Spring Missive-」がS.H.Figuartsに登場。ゲーム中のスペシャル