バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「TVアニメ『ダンダダン』 カプセルフィギュアコレクション2」を2026年4月 第3週より発売する。全5種で価格は500円。2026年4月 第3週発売「TVアニメ『ダンダダン』 カプセルフィギュアコレクション2」(全5種・500円)TVアニメ『ダンダダン』のカプセルフィギュアコレクション第2弾が登場。ラインナップは、超能力を発動する「モモ〔超能力発動カラーver.〕」、ターボババアの呪いで変身した