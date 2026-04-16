松重豊が16日、日本外国特派員協会（FCCJ）にて行われた、自身主演のドラマ『孤独のグルメ Season11』の外国特派員協会員向けの記者会見に出席。世界に支持されている本作の“人気の秘訣”を語った。【写真】記者会見で展望を語る松重豊本作は、原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名人気漫画をもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事どころにふらりと立ち寄り、食べたいと思った