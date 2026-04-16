インスタグラムを更新卓球女子の平野美宇が16日、自身のインスタグラムを更新。バ ドミントン女子の志田千陽と過ごしたオフの様子を投稿すると、ファンから様々な声が上がった。平野は「サンリオピューロランド協力のもと、ピューロランドへちーちゃんと遊びに行ってきました」とし、「パレードやKAWAII KABUKI、キャラクターグリーティングなど、どの空間もとにかく可愛くて癒されっぱなしでした」とつづった。一緒にオフを