ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本拠地・メッツ戦で今季３度目の先発登板。６回２安打１失点、１０奪三振と圧巻の投球を見せ、今季２勝目を挙げた。右肩付近に受けた死球の影響を考慮して５年ぶりに投手に専念させる決断を下したロバーツ監督は試合後、「間違いなくとてもいい出来だった。彼にとっても良かった」と拍手した上で、「彼を投球に専念させたことは、良い判断だったと思っている」と自画自賛した。大谷は打者