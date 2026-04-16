ギタリストの布袋寅泰さんが2026年4月15日、自身のXを更新し、世界的ロックバンド「ディープ・パープル」の首相官邸訪問をめぐるX投稿を削除した経緯を明かした。「未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか？」発端となったのは、東京・日本武道館公演のため来日していたディープ・パープルによる首相官邸の表敬訪問だった。高市早苗首相は同バンドの大ファンとしても知られ、喜ぶ様子がSNSでも注目を集めて