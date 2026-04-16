小豆警察署 小豆署は16日、香川県土庄町の無職の男（66）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は1月13日午後3時16分ごろから午後4時16分ごろまでの間、仕事で自宅を訪ねてきた香川県在住の20代の女性に正面から抱きつくわいせつな行為をした疑いがもたれています。 1月末に女性が被害届を提出し、警察が裏付け捜査をしていました。調べに対し、男は「分からない」と容疑を否認しているという