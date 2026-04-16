サウサンプトン松木玖生がブラックバーン戦で躍動したイングランド2部サウサンプトンに所属する22歳の日本人MF松木玖生は、現地時間4月14日に行われたリーグ第43節のブラックバーン戦（3-0）に先発出場した。鮮やかなスルーパスで先制ゴールの起点となり、チームの快勝に大きく貢献した。自動昇格に向けて負けられない一戦、サウサンプトンは序盤から激しいプレッシャーをかけて相手を圧倒した。前半24分、中盤でボールを持っ