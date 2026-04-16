去年11月、東京・足立区で乗用車が歩行者などをはね、男女14人が死傷し男が逮捕された事件で、警視庁はきょう、信号待ちのトラックに衝突し男性7人に軽傷を負わせたなどとして、男を追送検しました。この事件は去年11月、足立区で自動車販売店から盗まれた乗用車が歩行者などをはね、男女14人が死傷したものです。車を運転していた横尾優祐容疑者（38）は女性1人を死亡させ逃走した疑いで去年12月に再逮捕され、男女6人を死傷させ