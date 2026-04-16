千葉ロッテマリーンズは、6月10日に行われる中日戦（ZOZOマリンスタジアム）で、「TEAM26応援タオル」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、1万枚限定で販売する。TEAM26会員から応援タオルのメッセージを募集し、応募数の多かった上位10選手を対象に、応募メッセージの中から各選手本人が選定した文言をデザインした。＜TEAM26応援タオル概要＞デザイン対象