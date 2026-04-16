JR東日本によりますと、さいたま市北区の宮原駅で発生した人身事故の影響で、JR高崎線は東京から高崎までの間、湘南新宿ラインは新宿より北の区間の、いずれも上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後3時半ごろを見込んでいるということです。