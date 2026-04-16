京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親の会社員安達優季（ゆうき）容疑者（３７）ついて、京都府警は１６日午後、京都地検に同容疑で送検した。発表では、安達容疑者は３月２３日朝から４月１３日夕までの間、南丹市内の山林など数か所に結希君の遺体を運び、遺棄した疑い。