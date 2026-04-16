神奈川県川崎競馬組合は16日、川崎競馬の元騎手でありレジェンドとして知られる佐々木竹見氏（84）が、あす17日に開かれる天皇、皇后両陛下主催の「春の園遊会」に招待されたと発表した。佐々木氏は神奈川県川崎競馬組合を通じて「このたび園遊会にご招待いただき、大変うれしく思っております。ご招待いただけたのは、私一人の力ではなく、競馬関係者の皆さまからの支えがあってのものです。支えていただいた方々に対して、本