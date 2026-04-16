全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草のとんかつ店『とんかつ弥生』です。昭和15年から続く「薄衣」の伝統をキープボトルで楽しむ野球選手、相撲力士、競馬騎手などのサインが貼られているお店だ。「力士はすごく食べるよ〜」と店主の米林さんが笑顔で迎えてくれる。ここの旨さは衣の薄さ。噛み音は「ザワリ」。パリンと割れるような歯応えだが、肉から剥がれない。こ