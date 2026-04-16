ナカバヤシは、シールのコレクションに便利なファスナー付きのシールバインダー「ミルプット シールバインダー」「ミルプット シールバインダーmini」を5月上旬から順次発売する。同製品は、シールの収集や交換を楽しみたい人、大人向けのシール帳を使用したい人におすすめのシールバインダー。「シールを貼る・台紙ごと収納する」の2つの使い方ができる「シールポケット」が10枚と、ステッカーやフレークシールなどの小物を入れら