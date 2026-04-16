ダイナースクラブカードを三井住友トラストクラブ（以下、ダイナースクラブ）と、TableCheck（読み：テーブルチェック、以下、TableCheck）は、4月1日から、ダイナースクラブ会員向けに新サービス「My Taste from ダイナースクラブ」の提供を開始した。ダイナースクラブは「食事を楽しむ人」をブランドの起源に持ち、創業当初からダイニング分野でのサービス提供に注力してきた。また日本発のレストランテック企業であるTableCheck