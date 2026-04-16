ダイソンは、最もスリム（世界主要5ブランドのうち、各ブランドの水拭きモデル上位3位との比較。（2024年6月〜2025年6月の独立調査会社のデータに基づく）内部試験（DTM021）による結果）で軽量な水拭きクリーナー「Dyson PencilWash（ダイソン ペンシルウォッシュ）」を発売する。4月15日から、ダイソン公式オンラインストア、Dyson公式楽天市場店、Dyson公式Yahoo！ショッピング店、Amazonで予約販売を開始した。気温と湿度が高