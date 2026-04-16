ものまねタレントのホリ（49）が、15日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身が凄いと思うものまね芸人について語った。ものまねに大事な要素として、見た目や声との意見に対し、「大事なのは声質というよりもしゃべり方」と説いたホリ。観客に「そうかもしれない」と思わせる切り取り方に「ものまね芸人のセンスが出て来る」と指摘した。そして同業者の原口あきまさやJPの名前を挙げ