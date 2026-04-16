成田空港で着陸しようとした小型機が滑走路を逸脱する事故がありました。けが人はいないということです。【映像】オーバーランした小型機（実際の様子）午後1時すぎ、成田空港に着陸しようとした小型機が「オーバーランした」と空港から消防に連絡がありました。空港事務所や消防などによりますと、この小型機は静岡発成田行きの「ホンダジェット」で、南側からA滑走路に着陸しようとした際に西側に逸脱したということです。