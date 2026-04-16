詐欺電話は、話の不自然さや手口の知識で見破れるケースも少なくありません。 しかし最近、SNSでは「詐欺電話が巧妙すぎて情報を提供してしまった。交番で話したら警察の人も『こいつら悪過ぎる』『こんなの俺もだまされるわ』と驚いていた」という投稿が話題になりました。 背景には、生成AI（人工知能）を悪用した詐欺手口の急速な進化があります。本記事では、最新の詐欺手口と対策について解説します。