日本製鉄は4月15日、九州製鉄所八幡地区(北九州市)において、高炉プロセスから電炉プロセスへの転換工事に着工した。大型電炉による高級鋼の一貫製造・量産システムを世界で初めて実現するプロジェクトとしている。同日、八幡地区構内にて起工式が執り行われた。建設予定地○3拠点で新増設・改造および再稼働を実施同社は2021年3月に公表した「日本製鉄カーボンニュートラルビジョン2050」において、「大型電炉での高級鋼製造」「