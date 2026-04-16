タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「肩ズンFig. 呪術廻戦」を2026年4月20日週より再発売する。同商品は2023年10月に発売されたものの再発売商品。全4種で価格は400円。2026年4月20日週再発売「肩ズンFig. 呪術廻戦」(全4種・400円)肩に“ズン”ともたれかかるフィギュア「肩ズンFig.」シリーズに、アニメ『呪術廻戦』が「肩ズンFig. 呪術廻戦」として登場。ラインナップは、「懐玉・玉折」で活躍する五条と夏油、七海