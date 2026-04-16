息子の目の前で集団暴行に遭い、脳出血により死亡した映画監督キム・チャンミンさんの事件を巡り、一部の被疑者に対する召喚調査が未だに行われておらず、憤りが生じている。4月15日、全国障害者父母連帯はソウル西大門区警察庁で、キム・チャンミンさんの死亡事件における不十分な捜査疑惑を非難する「五体投地（ごたいとうち）」集会を開いた。【画像】耳には血が…キム・チャンミンさん、救急搬送時の姿現在、議政府（ウィジョ