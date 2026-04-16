ビートボクサー、ウィング（WING）が俳優パク・ボゴムとの親交を自慢した。去る4月15日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』では、「オー・マイ・GOD」特集として、俳優ソ・ヒョンチョル、コメディアンのチャン・ドンミン、女優チャ・ジヨン、ウィングが出演し、さまざまなテーマでトークを繰り広げた。【写真】パク・ボゴム、同級生が明かした学生時代の美談同日、ウィングは軍で服務していたときのパク・ボゴ