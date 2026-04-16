和風スパゲッティの元祖「壁の穴」は、2026年4月21日（火）、毎月恒例の大感謝祭を開催する。【画像】大感謝祭のラインナップはこちらラインナップは、「壁の穴風ナポリタン」「“伝説”のミートソース」「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」の3種類。スパゲッティ専門店のこだわりが詰まったメニューを、いずれも特別価格の550円で提供する。実施店舗は、渋谷道玄坂小路本店をはじめ、ヨドバシ池袋店、自由が丘店、千葉そごう店、