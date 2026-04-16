◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１６日出走馬１８頭の枠順が確定した。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は１枠１番に入った。朝日杯ＦＳ１着から直行となるクラシック１冠目は、ダミアン・レーン騎手との新コンビで挑む。１番枠は過去３勝で勝率は８・８％、連対率は１１・８％とまずまずの結果を残している。もう一