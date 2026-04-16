サッカー日本代表の森保一監督らを育て、Ｊリーグ広島の総監督を務めた今西和男さんが１６日未明、肺炎のため死去したとＪ１広島が同日発表した。８５歳だった。広島市出身の今西さんは１９８０年代、日本リーグ２部に降格したマツダ（現Ｊ１広島）の監督に就き、日本代表監督にもなるハンス・オフト氏をオランダからコーチに招いて１部復帰を果たすなど再建した。総監督として広島で９４年Ｊリーグ第１ステージを制し、２００