俳優・竹内涼真が１６日、自身のインスタグラムを更新。同日午後１時から上演予定だった主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」が、開演の約３時間前に中止を発表したことに言及した。竹内は「今日の公演を楽しみにしてくださっていた皆様。本当にごめんなさい。心からお詫び申し上げます」と改めて謝罪。「公演３時間前という時間の発表なってしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただギリギリまで公演を検討した結