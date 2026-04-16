ゴンチャが、店舗で働くクルー発案の商品開発企画「ゴンチャ クルーチャンピオンシップ2026」の投票結果を発表し、イオンモール幕張新都心店のクルーが考案した「林檎と梨のミルクティー」が1位に選ばれた。【画像】11月が楽しみすぎる！1位に輝いた『林檎と梨のミルクティー』同企画は2024年にスタートした“クルーが主役”のドリンク開発プロジェクト。日々、来店客と接する現場スタッフならではの発想を商品化する取り組み